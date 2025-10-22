logo pulso
Chivas, a seguir con buen ritmo

Buscará afianzar un lugar en la Liguilla a costa de Gallos Blancos

Por El Universal

Octubre 22, 2025 03:00 a.m.
A
Chivas, a seguir con buen ritmo

México.- Chivas visita a Querétaro en busca de afianzar un lugar en la Liguilla en partido de la jornada 14 de la Liga MX.

Luego de los tropiezos con que Chivas comenzó el torneo, el rebaño de Gabriel Milito luce irreconocible pues llega a las últimas fechas del Apertura en la octava posición de la tabla general con 20 puntos producto de seis partidos ganados, cinco duelos perdidos y dos empates que lo ubican

En tanto que Querétaro, después del 4-0 ante Toluca, el sábado pasado, deberá buscar no hundirse más en el sótano del torneo donde solo ha cosechado dos triunfos, dos empates y ha sumado nueve derrotas.

El cuadro dirigido por Benjamín Mora no les gana a los rojiblancos desde el Apertura 23 y esta mitad de semana tendrá el gran reto de revertir la tendencia.

La cancha del Corregidora será el escenario del duelo entre Querétaro y Chivas este miércoles 22 de octubre a las 7 de la noche.

