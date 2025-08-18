Citrón reconoce el esfuerzo del Santos

Los Santos del Potosí cerraron su visita a tierras bajacalifornianas con derrota en la serie ante los Soles de Mexicali, en duelos correspondientes a la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP). Tras el cierre, los entrenadores de ambos equipos compartieron sus conclusiones sobre lo ocurrido en la duela.

El coach potosino, Manolo Cintrón, resaltó el esfuerzo de sus jugadores pese a las bajas en su plantilla: “Pienso que vamos a mejorar mucho. Llegó Tjader lesionado y otro jugador tuvo que irse a Estados Unidos por una emergencia, así que jugamos con seis importados. Aun así, creo que estamos jugando mucho mejor que antes y estoy contento con lo que hicieron hoy los jugadores que tenemos. Vamos a prepararnos para defender la casa en la segunda vuelta”, expresó.

Por su parte, el estratega de los Soles, Silvio Santander, destacó la competitividad del rival y la importancia de los triunfos obtenidos: “Ellos han cambiado cinco o seis jugadores en los últimos días, son competitivos, tienen buenos jugadores y buen entrenador. Van a seguir luchando, así que hay que valorar estos triunfos. Ahora tendremos un descanso y después prepararemos la serie con Gambusinos, los últimos dos juegos de agosto, porque luego tenemos la Copa. Tenemos muchas expectativas para lo que viene”, comentó.

Con este resultado, Santos del Potosí regresa a casa con la obligación de ajustar piezas y recuperar jugadores, mientras que los Soles de Mexicali continúan firmes en su aspiración por mantenerse en la parte alta de la tabla.

