Clase y Ortiz en problema legal

NUEVA YORK.- Dos lanzadores dominicanos del béisbol de las Grandes Ligas fueron acusados el domingo de haber aceptado sobornos para dar a los apostadores deportivos un aviso anticipado sobre los tipos de pitcheos que harían y lanzar intencionalmente bolas en lugar de strikes para asegurar apuestas exitosas.

Emmanuel Clase y Luis Ortiz, ambos de los Guardianes de Cleveland, han estado en licencia remunerada no disciplinaria desde julio mientras MLB investiga actividad de apuestas inusualmente alta durante los juegos en los que lanzaban. Según una acusación desclasificada el domingo en una corte federal de Brooklyn, Clase, de 27 años, y Ortiz, de 26, fueron acusados de conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para cometer fraude electrónico de servicios honestos, conspiración para influir en concursos deportivos mediante soborno y conspiración para el lavado de dinero. Los cargos principales conllevan una posible pena de hasta 20 años de prisión en caso de condena.

Ortiz fue arrestado por el FBI el domingo por la mañana en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston. Se espera que comparezca ante el tribunal federal de Boston el lunes. Clase, de 27 años, aún no está bajo custodia, dijeron las autoridades. Los cargos contra Clase y Ortiz son los últimos acontecimientos explosivos en una ofensiva federal contra las apuestas en los deportes profesionales.

Los escándalos de apuestas han sido durante mucho tiempo una preocupación para las ligas deportivas profesionales, pero un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos en mayo de 2018 condujo a una ola de incidentes de apuestas que involucran a atletas y funcionarios. El fallo anuló una ley federal que prohibía las apuestas deportivas en la mayoría de los estados y abrió las puertas para que las casas de apuestas en línea ocuparan un espacio destacado en el ecosistema deportivo.

El mes pasado, más de 30 personas, incluidas figuras destacadas del baloncesto como Chauncey Billups, entrenador de los Trail Blazers de Portland y miembro del Salón de la Fama, además de Terry Rozier, base del Heat de Miami, fueron arrestadas en una redada de apuestas que sacudió a la NBA.

MLB dijo que contactó a las fuerzas del orden federales cuando comenzaron a investigar la actividad de apuestas inusual y “han cooperado plenamente” con las autoridades. “Estamos al tanto de la acusación y del arresto de hoy, y nuestra investigación está en curso”, indicó su comunicado.