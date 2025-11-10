SLP suma medallas en el NCCMA 2025

El tercer día de competencias del Campeonato Norte, Centroamericano y del Caribe Máster de Atletismo (NCCMA 2025) resultó espectacular para la delegación potosina que representa a México, consolidándose como una de las más destacadas del certamen.

Con actuaciones llenas de entrega, disciplina y pasión, los atletas de San Luis Potosí sumaron un total de 13 medallas: cinco de oro, cuatro de plata y cuatro de bronce, reafirmando el gran nivel que posee el atletismo máster potosino en el ámbito internacional.

En la prueba de 3000 metros caminata, las potosinas dominaron el podio con María del Rosario Cervantes Méndez alzándose con el oro tras marcar un tiempo de 18:37.65 minutos. La plata fue para Juana María Solano Herrera (20:06.53) y el bronce para Marlen Fabiola Almazán Escalante (20:11.30), mientras que María del Refugio Trujillo Gutiérrez también se subió al podio con otro bronce (21:13.98).

En la rama varonil, Jesús Gerardo Hernández López consiguió el oro en la misma distancia con un tiempo de 18:46.90, seguido por Ismael Hernández Tenorio, quien obtuvo la plata con 21:36.77.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En pista, J. Ángel Sandoval Jacobo logró la plata en los 400 metros planos (1:41.53), mientras que en los 1500 metros planos, Luis Fernando Almanza Paulín firmó un cierre espectacular para conquistar su segunda medalla de oro del campeonato. Lo acompañaron en el podio Nohemí Angélica María Rojas Muñoz, con la plata (6:01.15 en fotofinish), y J. Pedro Colunga Amaya, con el bronce (8:41.90).

En las pruebas de campo, Oralia Tovar Patena consiguió la plata en lanzamiento de disco con 19.33 metros. Por su parte, José Pablo Verástegui Rodríguez se convirtió en una de las figuras de la jornada al obtener dos medallas de oro: una en lanzamiento de jabalina (36.68 m) y otra en impulso de bala (10.65 m). En ambas pruebas compartió podio con Adolfo Vidales Juárez, quien se quedó con el bronce en jabalina y la plata en bala.