FIFA organizó cena en Castillo de Chapultepec antes del Mundial

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El 10 de junio pasado, previo a la inauguración del Mundial de Futbol, el presidente de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), Gianni Infantino, organizó una cena de gala en el Castillo de Chapultepec, a la que asistieron 200 invitados, entre ellos directivos de ese organismo, personajes ligados al futbol y autoridades mexicanas.

Una semana después, consultada sobre el tema en su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum reveló que la FIFA pagó más de un millón de pesos por la renta de ese recinto histórico.

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La mandataria aseguró que no se quedó a cenar y solo dio un mensaje de bienvenida con motivo del inicio de la justa mundialista. "Fui, leí el mensaje y me salí. No me quedé", informó.La mandataria señaló que el Castillo de Chapultepec "se renta desde hace mucho para algunos eventos". El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) dio a conocer que la FIFA pagó más de un millón 300 mil pesos por la renta del recinto.El 23 de junio, académicos e investigadores del (INAH) interpusieron ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia por el uso de un monumento histórico para un evento privado, con el argumento de que se violó la Ley General de Bienes Nacionales.EL UNIVERSAL solicitó copia del recibo del pago hecho por la FIFA, pero el INAH se negó a entregarlo, al argumentar que "se violentaría la secrecía" de las investigaciones y afectaría el proceso."Se justifica la clasificación de reserva de la información de la presente solicitud de información por el hecho de que la FGR inició una carpeta de investigación actualmente en trámite", respondió el Instituto.Este fin de semana, la presidenta Sheinbaum aseguró que este caso ya fue transparentado, pero aseguró que si es necesario proporcionar más información, su gobierno lo hará.Dijo que hasta donde tiene conocimiento, la FGR no abrió una investigación de oficio, sino que analiza una denuncia presentada por un profesor del INAH.Horas después, la FGR confirmó que realiza diversas diligencias respecto a la cena de la FIFA en el Castillo de Chapultepec, pero adelantó que "no se ha establecido ninguna conducta al margen de la ley"."Luego de que profesores investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia presentaron el pasado mes de junio una denuncia de hechos ante el Ministerio Público Federal (MPF), esta institución, de acuerdo con sus atribuciones, llevó a cabo diversas diligencias"."No obstante, los actos de investigación realizados hasta este momento no han establecido alguna conducta al margen de la ley", puntualizó.