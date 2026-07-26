Huracán Genevieve se intensifica a categoría 3 en Pacífico
Genevieve presenta rachas de hasta 215 km/h, sin afectar directamente las costas nacionales.
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El huracán "Genevieve" se fortaleció este domingo hasta alcanzar la categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, mientras continúa su desplazamiento sobre el océano Pacífico, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De acuerdo con el reporte más reciente, el sistema se localiza a 825 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima, y registra vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora, con rachas de hasta 215 km/h.
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Asimismo, el fenómeno mantiene un desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 26 kilómetros por hora, por lo que las autoridades meteorológicas continúan con el monitoreo de su evolución.
Aunque el centro del huracán permanece alejado de las costas nacionales, los desprendimientos nubosos de Genevieve reforzarán la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en estados del occidente del país, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales.
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