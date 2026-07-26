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ADSL consigue valioso empate

La escuadra potosina suma su primer punto en el Torneo Apertura 2026

Por Romario Ventura

Julio 26, 2026 03:00 a.m.
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      El Club Atlético de San Luis sumó su primer punto del Torneo Apertura 2026 al igualar 2-2 con un zurdazo letal del potosino David Rodríguez frente a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en un intenso encuentro correspondiente a la Jornada 2 de la Liga MX, disputado en el Estadio Universitario.

      El conjunto dirigido por Diego Mejía llegó a Monterrey con el objetivo de sumar en una de las plazas más complicadas del futbol mexicano y logró cumplir la misión al rescatar el empate en los minutos finales gracias a una brillante anotación del potosino David Rodríguez.

      Desde el inicio del partido, ambos equipos protagonizaron un duelo disputado en cada sector del campo. Sin embargo, fueron los locales quienes encontraron la ventaja apenas al minuto 10, cuando el uruguayo Fernando Gorriarán apareció dentro del área para conectar de cabeza un recentro de Joaquim y enviar el balón al segundo poste de Andrés Sánchez, colocando el 1-0 para los felinos.

      Tras la anotación, Tigres tomó mayor control de la posesión e intentó administrar la ventaja, aunque el Atlético de San Luis nunca dejó de buscar el arco rival. La recompensa llegó al minuto 38, cuando el delantero español Rafa Llorente aprovechó un espacio dentro del área y sacó un disparo que fue desviado accidentalmente por un defensor universitario, cambiando la trayectoria del balón e imposibilitando la reacción de Nahuel Guzmán para decretar el empate 1-1 antes del descanso.

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      En la segunda mitad, el conjunto regiomontano recuperó el dominio del balón y volvió a ponerse al frente apenas al minuto 53. El joven canterano Chicha Sánchez protagonizó una gran jugada individual al combinarse con Juan Brunetta, ingresar al área y definir con un disparo raso para vencer a Andrés Sánchez y marcar el 2-1.

      Con la desventaja en el marcador, Diego Mejía modificó su esquema con cambios ofensivos que le dieron mayor presencia al ataque potosino. La insistencia potosina encontró premio en la recta final del encuentro.

      Al minuto 89, el potosino David Rodríguez tomó el balón fuera del área, recortó hacia el centro y sacó un potente disparo con efecto que terminó incrustándose en el ángulo de la portería defendida por Nahuel Guzmán, firmando uno de los mejores goles de la jornada y decretando el definitivo 2-2.

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