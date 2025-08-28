Clavados olímpicos de 2028 irían a Pasadena

LOS ÁNGELES.- Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Verano de 2028 quieren trasladar la competencia de clavados de Los Ángeles a la cercana Pasadena.

Los organizadores de LA28 dijeron el miércoles que la reubicación propuesta lograría hasta 17,6 millones de dólares en ahorros combinados y crecimiento de ingresos. Expresaron que el traslado abordaría preocupaciones de seguridad para los atletas y reduciría las “complejidades operativas” en la zona de Exposition Park al sur del centro de la ciudad.

La piscina utilizada en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 1932, ubicada cerca del campus de la Universidad del Sur de California al sur del centro, fue originalmente elegida para albergar los clavados en 2028.

Ahora, los organizadores de LA28 quieren trasladar el evento al Rose Bowl Aquatics Center, ubicado al sur del estadio Rose Bowl, que albergará las semifinales y finales de fútbol masculino y femenino.

Los organizadores afirmaron que la nueva ubicación requiere menos mejoras, ofrece más comodidades para los deportistas y asientos para los espectadores y, lo más importante para su objetivo, aumentos significativos de ingresos y ahorros de costos para el presupuesto general de los juegos.

El Rose Bowl Aquatics Center se inauguró en 1990. Fue sede de las prácticas finales del equipo olímpico de natación y clavados de Estados Unidos en 2000 y los campeonatos nacionales de clavados se llevaron a cabo allí en 2008.

El comité ad hoc del Consejo de la Ciudad de Los Ángeles sobre los Juegos Olímpicos de 2028 votó el miércoles para trasladar la propuesta de reubicación del lugar al pleno del Consejo de la Ciudad para una votación en una fecha posterior.