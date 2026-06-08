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Cody Bellinger guía el triunfo de Yankees

Por AP

Junio 08, 2026 03:00 a.m.
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Cody Bellinger guía el triunfo de Yankees
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      NUEVA YORK.- El jonrón de Cody Bellinger para romper el empate encendió una octava entrada de cinco carreras, rematada por el batazo de tres carreras de Jazz Chisholm Jr., y los maltrechos Yankees de Nueva York vencieron el domingo 6-1 a los Medias Rojas de Boston.

      Nueva York (38-26) rescató un reparto de victorias en la serie de dos juegos acortada por la lluvia y se acercó a puntos porcentuales del líder Tampa Bay (37-25), que encabeza el Este de la Liga Americana desde el 10 de mayo.

      Tim Hill (3-2) lanzó una octava entrada perfecta.

      Al lanzar contra el equipo al que apoyaba cuando crecía, el abridor de los Yankees Cam Schlittler bajó su efectividad a 1.87, con su novena apertura permitiendo cero o una carrera. Permitió un doble impulsor con dos outs en la sexta a su último bateador, el venezolano Willson Contreras.

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      El panameño José Caballero conectó un doble en la quinta y anotó cuando Paul Goldschmidt elevó un sencillo impulsor hacia el jardín derecho.

      El abridor venezolano de Boston Ranger Suárez, que tiene marca de 0-1 en seis aperturas desde el 27 de abril, permitió una carrera y seis hits en 6 1/3 entradas.

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