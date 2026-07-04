Colombia deja en el camino a Ghana

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KANSAS CITY, Missouri.- Jhon Arias anotó tras un centro preciso de Luis Suárez en los primeros minutos, y Colombia controló a Ghana en una noche sofocante de viernes en el Estadio Arrowhead, para avanzar a los octavos de final de la Copa del Mundo con una victoria de 1-0.

Colombia se medirá con Suiza el martes en Vancouver, Canadá, en busca de un pasaje a la ronda de los ocho mejores, la mayor altura que los Cafeteros han alcanzado en un Mundial en la historia.

La victoria "significa mucho", valoró el entrenador Néstor Lorenzo. "Es un campeonato muy duro, muy difícil. Diferentes temperaturas, viajes... una logística matadora para todos. y la verdad es que hicieron un partidazo los muchachos".

El partido apenas llevaba apenas unos minutos cuando el delantero colombiano Jhon Córdoba pareció lesionarse una ingle, lo que obligó al técnico argentino Lorenzo a enviar a Suárez desde el banquillo como sustituto temprano.

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Causó impacto inmediatamente: A los 14 minutos, Daniel Muñoz le pasó el balón a Suárez, quien lo envió al frente de la portería, donde Jhon Arias esperaba para rematar a placer y batir al portero ghanés Lawrence Ati Zigi, poniendo el 1-0 en el marcador.

Los Cafeteros creyeron haber duplicado su ventaja a los 56 minutos, cuando Luis Díaz remeció la red, sólo para ver levantada la bandera de fuera de juego. Unos minutos después, el veloz delantero colombiano tuvo una oportunidad clara con un disparo a quemarropa que Zigi atajó.

Las intervenciones de Zigi salvaron a Ghana de un resultado más desigual.

"Nos metimos un poquito atrás, ellos son un equipo muy ordenado", explicó Lorenzo. "Tuvimos para rematarlo seis, siete veces y no pudimos".

La temperatura era de 31,1 grados Celsius, con una sensación térmica de 35,6, a las 8:30 de la noche, cuando el partido comenzó. El inicio tardío fue intencional, debido al calor previsto en los veranos del centro-norte de Estados Unidos.

Las pausas para hidratación, que habían sido polémicas en tantos partidos, de repente se convirtieron en una bendición. Los jugadores de ambos equipos evidenciaron problemas para luchar contra la deshidratación y los calambres.

Colombia había brillado en la fase de grupos, recibiendo solo un gol en victorias sobre Uzbekistán y Congo y empatando con Portugal. Los Cafeteros habían impresionado al entrenador español Luis de la Fuente —cuyo propio equipo es considerado entre los favoritos del torneo—, quien los señaló como "un candidato a ganar la Copa del Mundo".