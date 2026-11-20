¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Jesús Owono, portero del Andorra, hizo este viernes su primera aparición pública después de la muerte del delantero del Tenerife Jesús de Miguel, que falleció el 3 de noviembre, al día siguiente de sufrir una dura entrada del guardameta ecuatoguineano.

Minuto de silencio y homenaje a Jesús de Miguel

Owono, que fue sancionado con 12 partidos de suspensión por el comité de competición por esa acción, ocurrida durante el encuentro entre ambos equipos disputado el 2 de noviembre en el estadio Heliodoro Rodríguez López de Tenerife, asistió este viernes al partido entre el Andorra y el Leganés en el Nou Estadi de Encamp.

Owono presencia el encuentro, de la jornada 15 de la Segunda División española, junto a los jugadores no convocados del equipo del Principado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Detalles del homenaje en el partido Andorra-Leganés

Durante el minuto de silencio en memoria de De Miguel, se le vio de pie y rezando. Después, en el minuto 9, se paró el encuentro para homenajear al futbolista del Tenerife y todos los asistentes aplaudieron durante un minuto.