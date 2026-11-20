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Un presunto integrante de la red internacional de explotación sexual de menores y pornografía infantil liderada por "Chucky 69" fue capturado por policías estatales de Jalisco.

El Servicio de Marshals de los Estados Unidos compartió información sobre quien está identificado como Pedro León Jr., de 33 años, alias "El Playboy", originario de California, y quien presuntamente era buscado desde abril de 2021 para ejecutar una orden de aprehensión.

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A través del cruce de datos compartidos, la Policía Cibernética y la unidad de Drones de la policía de Jalisco desplegaron un monitoreo que permitió ubicar al sujeto en la comunidad de Cuyutlán, en la Región Costa - Sierra Occidental del Estado.Con un despliegue coordinado de la Fuerza de Operaciones Estratégicas de Protección Ciudadana (FOEP), el Escuadrón Aerotáctico a bordo del Blackhawk y el Grupo de Operaciones Tácticas a bordo de una unidad Goliat, se logró la captura del sujeto.Una vez que los policías corroboraron la identidad del sujeto, se entabló comunicación con el Servicio de Marshals y el Instituto Nacional de Migración y se iniciaron los trámites para el traslado a los Estados Unidos.El 11 de noviembre se informó sobre la captura de Adalberto Rodríguez, alias "El Chuky 69", supuesto líder de una red de pornografía infantil internacional con operaciones en California, Texas, Guerrero, Chapala, Tequila, Puerto Vallarta, Haití, Honduras, Colombia y Canadá.