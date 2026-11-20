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¿Presión? Nada de eso.

Mauricio Pochettino cree que la experiencia de dirigir a Estados Unidos en el Mundial lo deja bien preparado para hacerse cargo del Manchester United e intentar resucitar al gigante caído del fútbol.

Pochettino y su experiencia en el Mundial con Estados Unidos

Pochettino dejó su cargo con Estados Unidos esta semana para asumir en un United que no sale campeón de la Liga Premier desde hace 13 años y que ahora mismo está en la zona de descenso tras su peor inicio en 40 años.

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El entrenador argentino afirmó el viernes que su etapa en Estados Unidos significa que llega a Old Trafford en el mejor momento de su carrera.

"Ahora somos mucho mejores entrenadores después de trabajar en una selección nacional como Estados Unidos porque la expectativa y la presión eran enormes", declaró. "Recuerdo que en el SoFi (estadio en California), nuestro primer partido (del Mundial) contra Paraguay, la presión era enorme. Había más de 200 celebridades esperando que ganáramos y que jugáramos bien, y todo el país estaba detrás de nosotros".

"Cuando estás en la Premier o en La Liga (de España) o en Francia, está bien, sientes la presión cuando diriges este tipo de clubes, pero estar allí, lo prometo, era una presión enorme", indicó.

Pochettino se emocionó hasta las lágrimas cuando se despidió del programa de Estados Unidos, pero el viernes se le vio en su elemento en su primera conferencia de prensa en Manchester, después de dos días trabajando con el equipo.

Desafíos y objetivos de Pochettino en Manchester United

El otrora técnico de Tottenham, Paris Saint-Germain y Chelsea comentó que echaba de manos el ritmo del día a día del fútbol de clubes.

"Nos faltaba mucho", expresó.

"Creo que somos animales del césped. Nos gusta sentir el césped", afirmó. "Necesitamos oler el césped e intentar ayudar a los jugadores a mejorar cada día. Es cierto que es un trabajo diferente cuando estás en la selección, pero al mismo tiempo aprendes mucho y creo que ahora somos mucho mejores entrenadores".

Pochettino asume un club en crisis, con una racha de una victoria en 10 partidos. El United era 18vo en la clasificación y las cosas podrían empeorar con una complicada visita a Liverpool el domingo.

"Es una carrera para llegar en condiciones de ser competitivos contra Liverpool", señaló Pochettino. "Llegamos con la idea de crear algo desde cero, a partir de nuestras propias ideas y filosofía, de la manera en que nos gusta trabajar".

"Lo que necesitamos hacer es tener la mente muy abierta", añadió. "Los jugadores tienen que comprar la idea de lo que necesitamos mejorar. Después de unos días trabajando, el trabajo es intentar encontrar una manera de que el domingo rindamos y empecemos a conseguir los resultados que históricamente el club necesita.

"El Manchester United necesita estar en un lugar diferente al que estamos ahora", remarcó.