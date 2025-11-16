¿Cómo eran los entrenamientos en Mundial de Brasil 1950?

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 16 (EL UNIVERSAL).- La Copa Mundial de la FIFA Brasil 1950 representó la cuarta edición del campeonato de futbol masculino, organizada por la FIFA y celebrada del 24 de junio al 16 de julio de 1950.

Este torneo marcó el regreso del evento tras la suspensión de las ediciones de 1942 y 1946 debido a la Segunda Guerra Mundial.

En honor a los 25 años de presidencia de Jules Rimet, el trofeo fue renombrado como Copa Jules Rimet. Solo 13 países participaron, divididos en 6 europeos y 7 americanos, destacaron el retorno de Uruguay, ausente en los dos torneos previos, y el debut de Inglaterra, tras el reingreso de las federaciones británicas a la FIFA.

Este Mundial es recordado principalmente por el Maracanazo, el nombre dado a la victoria de Uruguay sobre Brasil en la última jornada.

A Brasil le bastaba un empate para proclamarse campeón, tras sus amplias victorias ante España y Suecia. Sin embargo, Uruguay necesitaba imperiosamente ganar y logró una remontada histórica: aunque Friaça adelantó a los locales, Schiaffino y Ghiggia anotaron para los charrúas, sellando un 1-2.

Con este resultado, Uruguay conquistó su segunda Copa Mundial, igualando a Italia en el palmarés de la época.

-----¿Cómo se entrenaban los equipos previo al Mundial de 1950?

Aún cuando se cuentan grandes historias y hazañas a lo largo de las ediciones de la Copa del Mundo muy pocas ocasiones se habla de la preparación de las selecciones participantes, como sucedió en los años 50, cuando los equipos, a falta de tecnología y ciencias especializadas en el deporte, improvisaban algunas técnicas para llegar en forma a las justas mundialistas.

Tal y como sucedió alrededor del Mundial de 1950. Y es que a través de las redes sociales circula un video donde se puede apreciar algunas de las formas rudimentarias en las que se entrenaban algunos equipos, incluso utilizando algunas maquinarias elaboradas de metal y madera para fortalecer a los jugadores.

En la cuenta @fodboldword, se compartió una grabación donde se ve a un equipo mientras intenta pasar a base de fuerza a través de una barrera hecha con puertas de madera, eso sí, tratando de continuar su paso con el balón.

El cabeceo también era importantes por que con una barrera similar intentaban darle un testarazo al balón mientras su cuerpo era impactado por el obstáculo.