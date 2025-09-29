Comparte el Lyon, la punta con PSG

PARÍS.- El resurgente Lyon sacó una trabajada victoria 1-0 en Lille para igualar el domingo en puntos con el líder de la Ligue 1, el Paris Saint-Germain.

Ha sido un gran cambio para el siete veces campeón Lyon, que no ha mirado atrás desde que revirtió un descenso a la segunda división por irregularidades financieras en julio.

Una nueva estabilidad defensiva ha llevado a un notable récord de cinco partidos sin recibir goles en seis encuentros de liga y el espíritu de equipo ha mejorado enormemente. Lyon tiene 15 puntos y el campeón defensor PSG sólo está por delante por diferencia de goles.

El centrocampista inglés Tyler Morton, quien se unió desde el Liverpool, campeón de la Liga Premier, en la temporada baja, anotó su primer gol para Lyon al cabecear un centro de Nicolas Tagliafico a los 13 minutos.

Liderado por el veterano delantero Olivier Giroud, el Lille respondió con fuerza, pero Felix Correia falló un disparo desde cinco metros a mitad de la segunda mitad.

El gran fallo llevó al entrenador de Lille, Bruno Genesio —anteriormente entrenador de Lyon— a patear algunas botellas de bebidas frente al banco de su equipo en frustración.

Una de las botellas aterrizó cerca de un cuarto árbitro, lo que llevó a una advertencia para Genesio, quien luego gritó “Todos ustedes son basura” al oficial mientras se alejaba. Momentos después, el árbitro Mathieu Vernice mostró una tarjeta roja a Genesio, quien continuó protestando mientras se dirigía a las gradas.

Vernice mostró su autoridad nuevamente cuando le dio una tarjeta amarilla al extremo Matias Fernandez-Pardo por simular en el área de penalti mientras intentaba ganar un penalti al final del partido.

El disparo de Nabil Bentaleb desde justo fuera del área penal pasó rozando el poste derecho con el último tiro del partido.

Lens se mantiene tras la tarjeta roja

Lens empató 0-0 en Rennes a pesar de que el defensor Jonathan Gradit fue expulsado en el primer minuto.