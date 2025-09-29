logo pulso
Ofrecen pláticas de vialidad en escuelas

Por Jesús Vázquez

Septiembre 29, 2025 03:00 a.m.
A
Ofrecen pláticas de vialidad en escuelas

Matehuala.- La Coordinación de Tránsito Municipal a través del departamento de Educación Vial acudió a la Escuela Club de Leones para ofrecer una plática sobre los señalamientos viales, los peatones y el uso correcto del casco, estando presentes niños, docentes y padres de familia.

La finalidad de este tipo de pláticas es concientizar a los niños, padres de familia y maestros sobre las medidas de seguridad que al conducir un vehículo, aunque lamentablemente hubo poca respuesta por parte de los padres de familia, sin embargo, los niños se mostraron muy atentos a la plática, y esto ayuda a que ellos les digan a sus padres lo que aprendieron.

En Matehuala a los conductores tanto de motos, bicicletas y automóviles les hace mucha falta una cultura vial, esto ha provocado que aumenten los accidentes, pues hay personas que manejan en estado de ebriedad, exceso de velocidad, menos respetar la señalética vial en las calles. 

Además muchos menores de edad manejan motocicleta y carro, inclusive niños de sexto de primaria o de secundaria ya andan condiciendo motocicletas, bici motos, o patines eléctricos en las calles de la ciudad, sin conocer las medidas de seguridad, esto es también lo que provoca muchos accidentes, algunos terminan en tragedia. 

