Con hat trick de Demirovic ganó el Stuttgart

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STUTTGART, Alemania.- Ermedin Demirovic, del Stuttgart, anotó el primer triplete de la temporada de la Liga de Campeones en un lapso de 12 minutos del primer tiempo, en la victoria 3-1 el miércoles ante Viking.

Demirovic encontró su ritmo para marcar en los minutos 20, 26 y 32 y darle al Stuttgart una ventaja decisiva al descanso frente al debutante noruego. El capitán del Viking, Zlatko Tripic, había igualado en el 22.

La temporada pasada se anotaron ocho tripletes en la Liga de Campeones, incluidos dos de Kylian Mbappé en la fase de liga con el Real Madrid, ambos como visitante ante Kairat Almaty y Olympiakos.

El internacional bosnio, de 28 años, había marcado apenas una vez en ocho partidos cuando el Stuttgart participó en la primera edición del nuevo formato de tabla única hace dos años.

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El Stuttgart terminó 26º y no avanzó a la fase de eliminación directa.