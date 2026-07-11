Con jonrón en la 8va. triunfan los Orioles

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BALTIMORE.- El dominicano Samuel Basallo conectó un jonrón de dos carreras para tomar la ventaja en la octava entrada, y los Orioles de Baltimore derrotaron 5-3 a los Reales de Kansas City la noche del viernes en el primer juego de una serie de tres entre equipos que ocupan el último lugar.

Blaze Alexander también conectó un jonrón por Baltimore. Jac Caglianone e Isaac Collins pegaron cuadrangulares solitarios por Kansas City, que ha perdido tres seguidos y 11 de 15.

Matt Strahm (3-2) entró con el juego empatado 3-3 y permitió un sencillo abriendo la entrada a Pete Alonso. Luego, Basallo enganchó un slider 1-2 apenas por dentro del poste de foul del jardín derecho para su 15º jonrón de la temporada y, en celebración, lanzó el bate con ambas manos hacia el dugout de los Orioles.

Young permitió tres carreras en poco más de siete entradas y ponchó a cinco.

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Rico Garcia (4-1) relevó a Young y retiró a los tres bateadores que enfrentó.

Baltimore tomó la ventaja en la segunda cuando Jackson Holliday y Gunnar Henderson conectaron sencillos productores consecutivos ante el abridor venezolano de Kansas City, Luinder Avila.