Con jonrón en la octava Astros ganan a Rockies

HOUSTON.- Christian Walker conectó dos jonrones, culminando con un cuadrangular solitario que rompió el empate en la octava entrada para que los Astros de Houston vencieran el jueves 4-3 a los Rockies de Colorado.

El juego estaba empatado 3-3 sin outs cuando Walker envió el primer lanzamiento de Luis Peralta (1-2) al jardín central izquierdo. Walker también conectó un cuadrangular en la primera entrada, marcando así el 15to juego de su carrera con múltiples jonrones.

El venezolano José Altuve también tuvo un vuelacercas para los Astros, quienes ganaron su segundo partido consecutivo después de perder el primero de la serie.

Los Rockies tuvieron la oportunidad de tomar la delantera cuando llenaron las bases con dos outs en la séptima. Jordan Beck se embasó por una interferencia del cátcher mexicano César Salazar, pero Kaleb Ort ponchó a Brenton Doyle dejando a todos en base.

Bryan King (4-3) lanzó una octava entrada sin permitir carreras para llevarse la victoria y Bryan Abreu permitió un hit en una novena entrada sin carreras para su cuarto salvamento.

Por los Rockies, el venezolano Ezequiel Tovar de 4-1 con una anotada y una remolcada. El cubano Yanquiel Fernández de 2-2 con una anotada y una empujada.

Por los Astros, el dominicano Jeremy Peña de 4-1. El puertorriqueño Carlos Correa de 4-0. El venezolano José Altuve de 4-1 con una anotada y una impulsada. El mexicano Ramón Urías de 3-1. El hondureño Mauricio Dubón de 4-1 con una anotada.