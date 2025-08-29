logo pulso
Operativo de la GCE genera mucho miedo

Agentes llegan a ciertos lugares y “levantan” a personas

Por Carmen Hernández

Agosto 29, 2025 03:00 a.m.
Operativo de la GCE genera mucho miedo

Cárdenas.- Operativos de la Guardia Civil del Estado causan terror, recorren negocios incluso ya  han detenido a 10 personas, desconociéndose los motivos, por lo que hay temor y quejas. 

Vecinos dieron a conocer que elementos de la GCE implementaron un operativo, donde participan 3 patrullas y varios elementos, recorriendo varias zonas del municipio, para reforzar la seguridad, pero según la población, están causando más miedo que seguridad. 

Refieren algunos habitantes que en la calle Barragán esquina con Juventud, los agentes detuvieron a un joven.  

Señalaron que los oficiales han arribado a diversos negocios y han “levantado a varias personas”, sin motivo aparente alguno.

Incluso llevaban una motocicleta en una patrulla, aunado de que presuntamente conducían un vehículo, que habrían retenido. 

Mencionaron que los agentes solo están llegando y deteniendo a la gente, hasta el momento han sido aseguradas 10 personas y se desconocen las causas que derivaron para retenerlos. 

Mencionaron que incluso familias mejor se resguardaron, porque se desconoce las causas de las detenciones.

