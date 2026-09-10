Con remontada Gigantes vencen a Cardenales

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SAN FRANCISCO.- Un doble impulsor de Shay Whitcomb coronó una remontada de seis carreras con dos outs en la octava entrada, y los Gigantes de San Francisco superaron el miércoles 7-6 a los Cardenales de San Luis para completar la barrida de la serie.

Con un corredor en la inicial y dos outs en la octava entrada, Cade Winquest golpeó a Brett Harris mediante un lanzamiento y luego otorgó una base por bolas a Turner Hill.

Bryce Eldridge siguió con un sencillo de dos carreras al jardín izquierdo para poner el duelo 6-3. El dominicano George Soriano (6-5) relevó a Winquest, y Jonah Cox conectó un sencillo dentro del cuadro que impulsó otra carrera.

Jung Hoo Lee empató el juego con un doble de dos carreras que pegó en la pared del jardín derecho y anotó la carrera de la victoria con el doble de Whitcomb al central.

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Eldridge impulsó tres carreras y extendió a 18 juegos su racha embasándose.

El zurdo Matt Wilkinson (1-3) lanzó dos entradas sin permitir carreras para conseguir su primera victoria en las Grandes Ligas. Trent Harris trabajó una novena entrada en blanco para lograr el primer salvamento de su carrera.