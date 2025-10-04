Con voltereta Atlas se impone ante Juárez

CIUDAD DE MÉXICO.- Los Rojinegros de Atlas sumaron una segunda victoria consecutiva, después de imponerse (3-1) a los Bravos de Juárez en el Estadio Jalisco.

Pese a que, en un inicio, parecía que los “Bravos” sellarían un dominio gracias a una anotación del colombiano Óscar Estupiñán, los “Zorros” le dieron la vuelta al marcador. En un escenario bizarro, el arbitraje le anuló un gol a Atlas para, posteriormente, marcarle un penal a favor.

Esto permitió que, durante el minuto treinta, Uroš Durdevic se encargara de cobrar la pena máxima. El segundo tanto no tardó en llegar: Diego González Alcaraz anotó de cabeza y adelantó a los rojinegros.

Los Bravos salieron con todo desde el inicio y tardaron solo tres minutos en ponerse en ventaja gracias a Óscar Estupiñán, que se anticipó a toda la defensa local y de cabeza consiguió el primer gol de la noche. Al minuto 31 llegaría el gol del empate para la Academia a través de la pena máxima. Djuka cobró correctamente y engañó a Sebastián Jurado para emparejar los cartones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los locales no tardarían mucho en encontrar el segundo para su causa, y tan solo dos minutos después, se pusieron adelante en el marcador con un cabezazo de Diego González que les valdría para llevarse la ventaja al medio tiempo.

Para la parte complementaria, el conjunto visitante se lanzó al frente buscando el gol del empate, pero la fortuna le sonrió a los Rojinegros y el tercer gol para su causa cayó al minuto 63, gracias a un disparo de fuera del área de Paulo Ramírez. Este fue su primer gol en la Liga MX.

El resto del partido fue muy intenso de parte de ambos equipos, pero el marcador ya no se movió y los Rojinegros del Atlas se quedaron con la balanza inclinada a su favor.