Desazolvando pretenden mitigar inundaciones del Paseo Esmeralda

El titular de la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento capitalino, Eustorgio Chávez Garza, informó que se han puesto en marcha trabajos de limpieza y desazolve en la Calzada de Guadalupe, a la altura del Paseo Esmeralda y en paralelo al barrio de San Miguelito, con el fin de mitigar los problemas de inundación que se presentaron durante la última tormenta.

Chávez Garza explicó que, como parte de las obras municipales en la zona, se logró conectar un colector pluvial importante, lo que contribuye a la captación de agua de lluvia; sin embargo, reconoció que aún hacen falta otras infraestructuras de este tipo que no fueron contempladas en recientes intervenciones estatales.

El funcionario detalló que actualmente, se trabaja en coordinación con el Gobierno del Estado mediante acciones de desazolve con equipo, con el propósito de retirar la acumulación de basura que provoca taponamientos en el sistema de drenaje y genera anegaciones.

Asimismo, señaló que se mantiene diálogo con el Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) para evaluar acciones conjuntas que permitan dar soluciones inmediatas a las deficiencias detectadas en la zona.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De acuerdo con el director, la limpieza y mantenimiento del sistema pluvial, es una tarea urgente, ya que la acumulación de desechos sólidos incrementa el riesgo de inundaciones, sobre todo en zonas de alta concentración poblacional como la Calzada de Guadalupe.

Finalmente, Chávez Garza aseguró que el Ayuntamiento, continuará trabajando de manera conjunta con el Estado para reforzar la infraestructura pluvial en el sector y prevenir afectaciones a los vecinos ante futuras lluvias