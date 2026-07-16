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Nahuel Guzmán se perderá 7 partidos

Fue suspendido por el altercado en la final de la Concachampions

Por Agencias

Julio 16, 2026 03:00 a.m.
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Nahuel Guzmán se perderá 7 partidos
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      Tras una revisión de los reportes oficiales del encuentro y de las pruebas recabadas, el organismo determinó suspender a Nahuel Guzmán por siete partidos de la Copa de Campeones de la Concacaf.

      De acuerdo con la resolución, el arquero argentino fue sancionado por utilizar lenguaje abusivo hacia los oficiales del encuentro y por su participación en la confrontación masiva ocurrida antes del inicio de la ceremonia de premiación.

      Además del "Patón", el delantero André-Pierre Gignac también recibió un castigo de tres encuentros por su intervención en el altercado que se presentó una vez concluido el compromiso disputado ante los Diablos Rojos, aunque el francés ya no es jugador de Tigres.

      Del lado del Toluca, el defensor Antonio Briseño fue suspendido por tres partidos por los mismos hechos, luego de ser identificado como uno de los futbolistas involucrados en la confrontación posterior al silbatazo final.

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      La Concacaf informó que las suspensiones deberán cumplirse en los próximos partidos de la Copa de Campeones en los que los jugadores sean elegibles para participar, por lo que no tendrán efecto sobre otras competencias nacionales o internacionales.

      Asimismo, el Comité Disciplinario impuso multas económicas tanto a Tigres como a Toluca, aunque no reveló el monto de las sanciones. Los clubes fueron castigados por múltiples infracciones al reglamento de competencia y de medios de comunicación del torneo, además de incidentes relacionados con la conducta de los aficionados durante la Final.

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