Trabajador muere en desprendimiento de rocas en mina
Autoridades de Zimapán iniciaron una investigación
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Un desprendimiento de rocas al interior de la mina Guadalupe, ubicada en la comunidad de Verdozas, en el municipio de Zimapán, Hidalgo, dejó como saldo un trabajador fallecido.
Accidente en mina Guadalupe: detalles confirmados
De acuerdo con las autoridades de seguridad, los hechos se registraron este día, en que se recibió el reporte de un accidente al interior de la mina, por lo que elementos de Seguridad Pública Municipal acudieron al sitio, donde tuvieron conocimiento de que un joven de 28 años había resultado afectado.
Investigación y acciones oficiales
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Tras las primeras indagatorias, se conoció que un desprendimiento de rocas sorprendió a uno de los mineros, identificado con las iniciales J.M.R.C., quien sufrió un traumatismo craneoencefálico luego de que el material rocoso cayera sobre él durante su jornada laboral.
Tras el accidente, se procedió al rescate de la víctima y se confirmó que ya no contaba con signos vitales, por lo que se inició la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.
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