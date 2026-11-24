Julián Quiñones brilla con doblete en Al-Qadisiya contra Shabab Al-Ahli
El reencuentro entre Julián Quiñones y André Jardine se dio en la Champions League asiática
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Nadie para a Julián Quiñones. Luego de su participación con México en la pasada Fecha FIFA, el goleador mexicano firmó otro impresionante doblete con el Al-Qadisiya, para colaborar en la goleada (1-5) frente al Shabab Al-Ahli en la Champions League asiática.
Doblete decisivo en Champions League asiática
Poco más de 10 minutos le bastaron a La Pantera para firmar otro doblete, esta vez en la Champions League de la región. El ex del América hizo sus goles a los minutos 3 y 13.
El primero, un impresionante zapatazo desde fuera del área y lejos del arco; el segundo, un balón servido dentro del área que simplemente colocó a segundo poste para ampliar la ventaja.
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Rendimiento destacado en liga y torneo continental
En la liga de Arabia, Quiñones suma seis anotaciones y cinco asistencias; sin embargo, su buen nivel lo llevó esta vez a la Champions League Elite.
Rencuentro azulcrema
Julián Quiñones se reencontró con un viejo conocido en el banco rival. André Jardine, director técnico del Shabab Al-Ahli, sufrió a su exdirigido.
El delantero y el estratega brasileño coincidieron en las Águilas del América. Ambos llegaron para el torneo Apertura 2023 y ganaron juntos el bicampeonato de la Liga MX.
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