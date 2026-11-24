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El pleno del Senado rindió un minuto de aplausos y otro de silencio en memoria de los cuatro integrantes del Ejército Mexicano que perdieron la vida el pasado 20 de noviembre durante la Operación Centella, un despliegue de seguridad realizado en Guasave, Sinaloa, que permitió la captura del líder criminal Fausto Isidro Meza Flores, alias "El Chapo Isidro".

Senado homenajea a militares caídos en operativo Centella

En el pleno, legisladores de todas las bancadas, incluido Enrique Inzunza, acusado en Estados Unidos de vínculos con el Cártel de "Los Chapitos", participaron el breve homenaje durante la sesión ordinaria de este martes.

El presidente del Senado de la República, Higinio Martínez Miranda, señaló que es fundamental expresar solidaridad con los elementos que fallecieron, así como con quienes resultaron heridos en cumplimiento de su deber.

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Reconocimiento y cifras del operativo Centella

La petición fue hecha por el senador Óscar Cantón Zetina, quien indicó que durante dicho operativo perdieron la vida cuatro integrantes del Ejército Mexicano y 10 más resultaron heridos, y hay que reconocerlos, porque "su valentía, patriotismo y entrega de servicio están fuera de duda".

El legislador indicó que los elementos castrenses que perdieron la vida son: Luis Eduardo Méndez Peña, Abraham López Aparicio, José Guadalupe Luna Castillo y un cuarto elemento cuya identidad está reservada a solicitud de su familia.

El minuto de silencio y el minuto de aplausos representan un reconocimiento a las acciones heroicas, el valor, la entrega y el sacrificio de los elementos caídos, así como a quienes integran las Fuerzas Armadas mexicanas y arriesgan su vida en defensa de la seguridad, la paz y la soberanía de la nación, concluyó Cantón Zetina.