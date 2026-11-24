Militares muertos en operación Centella reciben homenaje en Senado
Durante sesión, legisladores expresaron solidaridad con las familias de los militares caídos
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
El pleno del Senado rindió un minuto de aplausos y otro de silencio en memoria de los cuatro integrantes del Ejército Mexicano que perdieron la vida el pasado 20 de noviembre durante la Operación Centella, un despliegue de seguridad realizado en Guasave, Sinaloa, que permitió la captura del líder criminal Fausto Isidro Meza Flores, alias "El Chapo Isidro".
Senado homenajea a militares caídos en operativo Centella
En el pleno, legisladores de todas las bancadas, incluido Enrique Inzunza, acusado en Estados Unidos de vínculos con el Cártel de "Los Chapitos", participaron el breve homenaje durante la sesión ordinaria de este martes.
El presidente del Senado de la República, Higinio Martínez Miranda, señaló que es fundamental expresar solidaridad con los elementos que fallecieron, así como con quienes resultaron heridos en cumplimiento de su deber.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Reconocimiento y cifras del operativo Centella
La petición fue hecha por el senador Óscar Cantón Zetina, quien indicó que durante dicho operativo perdieron la vida cuatro integrantes del Ejército Mexicano y 10 más resultaron heridos, y hay que reconocerlos, porque "su valentía, patriotismo y entrega de servicio están fuera de duda".
El legislador indicó que los elementos castrenses que perdieron la vida son: Luis Eduardo Méndez Peña, Abraham López Aparicio, José Guadalupe Luna Castillo y un cuarto elemento cuya identidad está reservada a solicitud de su familia.
El minuto de silencio y el minuto de aplausos representan un reconocimiento a las acciones heroicas, el valor, la entrega y el sacrificio de los elementos caídos, así como a quienes integran las Fuerzas Armadas mexicanas y arriesgan su vida en defensa de la seguridad, la paz y la soberanía de la nación, concluyó Cantón Zetina.
no te pierdas estas noticias
Militares muertos en operación Centella reciben homenaje en Senado
El Universal
Durante sesión, legisladores expresaron solidaridad con las familias de los militares caídos
Caravana de migrantes permanece varada en Arriaga, Chiapas
El Universal
Más de 60 migrantes aceptaron traslado a Tuxtla Gutiérrez para empleo temporal y posible regularización.
Recibe México más de 43 mil mdd de inversión extranjera
El Universal
Estados Unidos fue el principal socio inversionista con 44.9% del flujo total.