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El Real Madrid se impuso (5-1) ante el PSV Eindhoven en la quinta jornada de la Liga de Campeones con una nueva remontada, la tercera este curso en Europa, ya que los neerlandeses se adelantaron en la primera mitad y los de José Mourinho se recuperaron en la segunda.

El PSV tomó la delantera gracias a una pena máxima sancionada por el VAR, la cual Perisic convirtió en el 1-0.

Mourinho acertó con los cambios al descanso y el Madrid carburó, consiguiendo tres goles (Valverde, Bellingham y Mbappé) en apenas 14 minutos para ratificar su pleno en la Liga de Campeones.

Mbappé, de nuevo, y Vinícius redondearon la goleada en el tramo final.

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