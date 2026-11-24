UCL | Real Madrid vence al PSV con otra remontada
El equipo de Mourinho reaccionó en la segunda mitad con goles de Valverde, Bellingham y Mbappé
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
El Real Madrid se impuso (5-1) ante el PSV Eindhoven en la quinta jornada de la Liga de Campeones con una nueva remontada, la tercera este curso en Europa, ya que los neerlandeses se adelantaron en la primera mitad y los de José Mourinho se recuperaron en la segunda.
El PSV tomó la delantera gracias a una pena máxima sancionada por el VAR, la cual Perisic convirtió en el 1-0.
Mourinho acertó con los cambios al descanso y el Madrid carburó, consiguiendo tres goles (Valverde, Bellingham y Mbappé) en apenas 14 minutos para ratificar su pleno en la Liga de Campeones.
Mbappé, de nuevo, y Vinícius redondearon la goleada en el tramo final.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
UCL | Real Madrid vence al PSV con otra remontada
EFE
El equipo de Mourinho reaccionó en la segunda mitad con goles de Valverde, Bellingham y Mbappé
Julián Quiñones brilla con doblete en Al-Qadisiya contra Shabab Al-Ahli
El Universal
El reencuentro entre Julián Quiñones y André Jardine se dio en la Champions League asiática
México aplasta a Camerún
El Universal
El Tricolor Sub-17 sumó seis puntos tras vencer 4-0 a Camerún y comparte liderato con Venezuela