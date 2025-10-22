Confirma Canel’s la Vuelta a Guatemala

La Federación Guatemalteca de Ciclismo alista el banderazo de salida de la 64ª edición de la Vuelta a Guatemala, que se llevará a cabo del 24 de octubre al 2 de noviembre, con la participación de 11 equipos internacionales y 13 nacionales. Entre los conjuntos confirmados destaca el Canel’s-Java-Shimano, que representará a México con una escuadra conformada por sus mejores exponentes.

El prestigioso evento centroamericano recorrerá más de 1,400 kilómetros a lo largo de diez etapas, atravesando distintos municipios de Guatemala y poniendo a prueba a los ciclistas con metas volantes de alta velocidad y exigentes premios de montaña. Entre las rutas más esperadas se encuentran El Progreso, Jalapa, Santa Lucía Cotzumalguapa y el cierre en la histórica Antigua Guatemala, donde se coronará al campeón de esta edición.

El recorrido iniciará en Teculután con una primera etapa de 172 kilómetros, seguida por la segunda jornada de Gualán a El Corcovado (160.6 km) y la tercera entre Monjas y Fraijanes (126 km). La cuarta etapa irá de Ciudad Vieja a Coatepeque (191.6 km), mientras que la quinta conectará Retalhuleu con San Rafael Pie de la Cuesta (109.3 km).

La segunda mitad de la competencia abrirá con la etapa seis, de Catarina San Marcos a San Juan Ostuncalco (90.5 km), seguida por San Francisco El Alto a San Pedro San Marcos (137 km). La octava etapa recorrerá San Juan La Laguna a Tecpán (128.8 km), mientras que la novena, una de las más exigentes, partirá de Chimaltenango hacia Antigua (200.3 km). La vuelta concluirá con una décima etapa en circuito con siete vueltas en Antigua, con partida y llegada en Villa Linda, sumando 121.3 kilómetros finales.

El director técnico del equipo mexicano, Juan José Monsiváis García, destacó la dificultad y el alto nivel competitivo de esta edición: “La verdad es una de las vueltas más duras de los últimos años por la calidad de los equipos internacionales, especialmente tres conjuntos colombianos que están entre los mejores del momento.

Es un gran reto para nosotros estar en esta 64ª Vuelta a Guatemala. Voy con la mentalidad de meter uno o dos corredores entre los primeros diez lugares y buscar ganar algunas etapas. Siempre agradecido con Canel’s por el apoyo de más de 40 años; además, queremos otorgar un buen resultado como regalo por los cien años de la marca.”

Los seis ciclistas convocados para defender los colores de Canel’s-Java-Shimano son Heiner Rodríguez Parra, Ángel Gil, Ignacio Prado, Wright Owen, Cormac McGeough y Sebastián Brenes, quienes buscarán destacar en una de las competencias más importantes del ciclismo latinoamericano.