Confirmada seria lesión de Huescas

CIUDAD DE MÉXICO.- El pesimismo rondaba en torno a Rodrigo Huescas. El mexicano salió lesionado apenas a los 17 minutos del juego de la Champions League entre su equipo, el Copenhague FC, y el Qarabag de Azerbaiyán.

“Esperamos lo peor”, dijo el técnico danés Jacob Neestrup al terminar el encuentro celebrado el miércoles... Y se confirmó.

El defensa será operado de una lesión de ligamentos en la rodilla derecha, por lo que su participación en la próxima Copa del Mundo está descartada. Sólo una recuperación y rehabilitación milagrosa permitiría lo contrario.

El cuadro danés dio a conocer qué se hizo con el mexicano después de ocurrida su lesión, y lo que le espera... “Rodrigo se sometió a un escáner, que lamentablemente confirmó que la lesión es tan grave como se temía inicialmente. Esto significa que ahora enfrenta una cirugía y un largo periodo de rehabilitación; estará fuera por el resto de la temporada, como mínimo” se publicó en el sitio web del club.

El torneo en Dinamarca culmina en junio del año entrante.

“Es obvio que, como equipo, echaremos de menos sus cualidades, pero puedo prometer que todos en el FC Copenhague y sus alrededores harán todo lo posible para ayudar a Rodrigo a volver más fuerte, para que podamos volver a disfrutar de sus cualidades en el campo”, dijo Neestrup.

Rodrigo Huescas, de 22 años, apenas suma tres juegos con la Selección Mexicana; debutó en junio pasado en el partido amistoso contra Bolivia, donde disputó 45 minutos. Además, ha participado en el duelo de los cuartos de final la Liga de Naciones.