Conquista Alcaraz el Abierto de Japón

El español supera al norteamericano Taylor Fritz en dos sets

Por AP

Octubre 01, 2025 03:00 a.m.
A
Conquista Alcaraz el Abierto de Japón

TOKIO.- Carlos Alcaraz añadió otro título a una temporada fuera de serie. El número uno del mundo sometió el martes 6-4, 6-4 a Taylor Fritz para coronarse campeón del Abierto de Japón, su octavo título individual este año.

También podría ser el último partido de Alcaraz durante algunas semanas, ya que el español de 22 años anunció más tarde que se saltará el Masters de Shanghái que comienza el miércoles. Citó problemas físicos que no especificó.

“Lamentablemente, he estado lidiando con algunos problemas físicos y, tras hablarlo con mi equipo, creemos que la mejor decisión es descansar y recuperarme”, escribió Alcaraz en una historia de Instagram.

Se lesionó un tobillo en la primera ronda, pero superó eso y solo perdió un set en Tokio.

El 24to título individual en la carrera de Alcaraza se aseguró con una exquisita dejada cortada. Alcaraz se desquitó de una derrota en dos sets la semana pasada ante Fritz en la Copa Laver por equipos.

Fritz pidió una pausa después del primer set para recibir tratamiento en su muslo izquierdo, que fue vendado durante un cambio en el segundo set.

Alcaraz también mejoró su récord de la temporada a un impresionante 67-7, manteniéndose firme para cerrar el año como número uno del ranking.

“Está siendo mi mejor temporada hasta ahora, sin duda”, dijo Alcaraz. “Ocho títulos, 10 finales. Eso muestra lo duro que he trabajado para poder vivir estos momentos y lograr mis objetivos”.

La final en Tokio fue la novena consecutiva para Alcaraz desde marzo, cuando perdió en la segunda ronda en el Masters de Miami. Tiene una marca de 7-2 en esas finales, una de ellas en Wimbledon contra Jannik Sinner.

