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Conquista D. Carrillo el Tayside Trophy

Por El Universal

Octubre 13, 2026 03:00 a.m.
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Conquista D. Carrillo el Tayside Trophy
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      CIUDAD DE MÉXICO.- Tras ofrecer una extraordinaria exhibición en la Ciudad de México durante el evento Passio, Donovan Carrillo emprendió su gira por Europa y volvió a demostrar su calidad sobre el hielo al colocar la bandera de México en lo más alto del podio.

      El patinador tapatío, que ha buscado constantemente competir frente a los mejores exponentes del mundo para elevar su nivel y que cuenta con la experiencia de dos participaciones olímpicas, se proclamó campeón del Tayside Trophy 2026, celebrado en Escocia. Carrillo protagonizó una destacada remontada para quedarse con el título, luego de acumular 234.63 puntos, cifra con la que aseguró la medalla de oro y firmó una de las actuaciones más sobresalientes de su carrera internacional.

      Donovan, quien recibió una ovación por parte de los asistentes tras su actuación, también fue felicitado en redes sociales por el Comité Olímpico Mexicano y la Conade, organismos que reconocieron el esfuerzo, la disciplina y los resultados del patinador mexicano.

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