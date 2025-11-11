Continúan Lakers con buena racha

CHARLOTTE, EE.UU.- Luka Doncic anotó 38 puntos, Rui Hachimura sumó 13 de sus 21 unidades en un crucial tercer cuarto y los Lakers de Los Ángeles se despegaron en la segunda mitad para vencer 121-111 a los Hornets de Charlotte el lunes por la noche.

Austin Reaves añadió 24 puntos para los Lakers, quienes han ganado seis de sus últimos siete partidos.

Miles Bridges logró 34 tantos con siete triples y el novato Kon Knueppel coqueteó con el primer triple-doble de su carrera antes de terminar con 19 puntos, diez rebotes y nueve asistencias para los Hornets, quienes continuaron teniendo dificultades sin sus dos máximos anotadores, LaMelo Ball y Brandon Miller.

Los Lakers rompieron un juego cerrado al superar a los Hornets 31-15 en el tercer cuarto gracias a Hachimura, quien encestó tres triples mientras Charlotte se enfocaba en presionar a Doncic, el cinco veces All-Star de la NBA.

Doncic emocionó a la multitud con cinco triples y algunos pases deslumbrantes, pero incluso se animó a sí mismo cuando condujo por la línea para una volcada de dos manos en la que se colgó del aro en medio del tráfico.

Incluso lanzó el balón desde tres cuartos de cancha y lo encestó momentos después de que los Lakers pidieran un tiempo muerto en el cuarto período, provocando un rugido de la multitud de los Lakers.

Charlotte redujo la ventaja a ocho con cuatro y medio minutos restantes gracias a Bridges y Knueppel, pero Doncic anotó en una penetración por el lado derecho de la cancha y sacó una falta para completar una jugada de tres puntos.

Marcus Smart añadió un triple decisivo con dos y medio minutos restantes para poner a los Lakers arriba por 14.

Los Hornets comenzaron fuertes con Bridges anotando 16 puntos en el primer cuarto con cuatro triples. Pero los Hornets se enfriaron en el tercero, quedándose rápidamente sin respuestas en la ofensiva mientras luchaban por detener a Doncic.