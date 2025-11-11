logo pulso
VALOR Y TEMPLE EN EL RUEDO

VALOR Y TEMPLE EN EL RUEDO

Monitorea Coepris albergues de ZM

Cuenten con agua, área de alimentos y espacios para niños, mujeres y adultos

Por Carmen Hernández

Noviembre 11, 2025 03:00 a.m.
A
Monitorea Coepris albergues de ZM

RIOVERDE.- La Coepris monitorea los 12 albergues que se tienen establecidos en la Zona Media, para que se utilicen en caso de una emergencia en apoyo de familias vulnerables.

Por la temporada invernal que se está resintiendo con el ingreso del frente frío 13, hay temperaturas gélidas, que se espera concluyan en el mes de marzo. 

Oscar Manuel Robles Reséndiz delegado regional de la Coepris, informó que se está recorriendo cada uno de los municipios de la Zona Media, para verificar las condiciones higiénico sanitarias de los albergues. 

Aunque reconoció que no están instalados en su totalidad, pero que se utilizarán en caso de una emergencia.  

Se verifica que cuenten con agua, área para preparar alimentos, así mismo cuente con un área para mujeres, hombres y niños. 

El monitoreo será constante, se busca que estén en buenas condiciones para atender cualquier contingencia.

