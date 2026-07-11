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Continúan registros al campamento del PV

Por Romario Ventura

Julio 11, 2026 03:00 a.m.
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Continúan registros al campamento del PV
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      El Campamento de Verano del Club Deportivo Punto Verde 2026 inició con éxito sus actividades y registra una importante participación de niñas y niños, aunque todavía mantiene lugares disponibles para quienes deseen integrarse durante las próximas semanas.

      Las actividades comenzaron el pasado lunes y se desarrollarán del 6 al 31 de julio, ofreciendo un programa recreativo, deportivo y formativo bajo la coordinación general de Jaime Vázquez Maya, quien encabeza un equipo conformado por 22 instructores y monitores capacitados para brindar atención y seguridad a todos los participantes.

      Con el objetivo de atender de mejor manera a los campistas, los asistentes fueron distribuidos en cinco grupos de acuerdo con su edad: Ositos (3 a 5 años), Ardillas (6 a 7 años), Lobos (8 a 9 años), Pumas (10 a 11 años) y Jaguares (12 a 15 años).

      El campamento está dirigido a niñas y niños de entre 4 y 15 años de edad, quienes participan de lunes a viernes en un horario de 8:45 a 14:00 horas, disfrutando de diversas actividades diseñadas para fomentar la convivencia, el aprendizaje y la recreación durante el periodo vacacional.

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      Los organizadores informaron que aún es posible realizar el proceso de inscripción. Los interesados deberán presentar la ficha de inscripción debidamente llenada y firmada, copia de la identificación del padre, madre o tutor, datos de contacto con número de emergencia y, en caso de ser necesario, informar sobre alergias o alguna condición médica del participante.

      Para mayores informes e inscripciones, los padres de familia pueden comunicarse al teléfono 444 813 1417 o consultar la página de Facebook del Club Deportivo Punto Verde de San Luis Potosí, donde también se comparte información sobre las actividades que se realizan diariamente dentro del campamento.

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