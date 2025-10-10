Convoca Uruguay a Manuel Sanabria para amistosos

El defensor del Atlético de San Luis, Juan Manuel Sanabria, fue convocado una vez más por la Selección Nacional de Uruguay, que emprendió su viaje rumbo a Malasia para disputar la doble fecha FIFA de este fin de semana.

El combinado charrúa, dirigido por Marcelo Bielsa, sostendrá dos encuentros internacionales: este viernes 10 de octubre ante República Dominicana, en el National Stadium Bukit Jalil de Kuala Lumpur, y el lunes 13 frente a Uzbekistán, en el Stadium Hang Jebat, ubicado en la ciudad de Malaca.

Sanabria ha sido pieza clave en el esquema del Atlético de San Luis durante el presente torneo, acumulando once titularidades y una anotación, cifras que reflejan su regularidad, disciplina y calidad futbolística dentro del conjunto potosino.

El Club Atlético de San Luis extendió una felicitación al defensor uruguayo por esta nueva convocatoria con su selección nacional, deseándole el mayor de los éxitos durante su participación en esta fecha FIFA, en la que representará con orgullo tanto a su país como al club potosino en el plano internacional.

