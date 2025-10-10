logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CELEBRA EN GRANDE SU CUMPLEAÑOS!

Fotogalería

¡CELEBRA EN GRANDE SU CUMPLEAÑOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Convoca Uruguay a Manuel Sanabria para amistosos

Por Romario Ventura

Octubre 10, 2025 03:00 a.m.
A
Convoca Uruguay a Manuel Sanabria para amistosos

El defensor del Atlético de San Luis, Juan Manuel Sanabria, fue convocado una vez más por la Selección Nacional de Uruguay, que emprendió su viaje rumbo a Malasia para disputar la doble fecha FIFA de este fin de semana.

El combinado charrúa, dirigido por Marcelo Bielsa, sostendrá dos encuentros internacionales: este viernes 10 de octubre ante República Dominicana, en el National Stadium Bukit Jalil de Kuala Lumpur, y el lunes 13 frente a Uzbekistán, en el Stadium Hang Jebat, ubicado en la ciudad de Malaca.

Sanabria ha sido pieza clave en el esquema del Atlético de San Luis durante el presente torneo, acumulando once titularidades y una anotación, cifras que reflejan su regularidad, disciplina y calidad futbolística dentro del conjunto potosino.

El Club Atlético de San Luis extendió una felicitación al defensor uruguayo por esta nueva convocatoria con su selección nacional, deseándole el mayor de los éxitos durante su participación en esta fecha FIFA, en la que representará con orgullo tanto a su país como al club potosino en el plano internacional.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Djokovic va a semifinales
Djokovic va a semifinales

Djokovic va a semifinales

SLP

AP

El serbio enfrentará en Shanghái al monegasco Vacherot

Argelia avanza al Mundial 2026
Argelia avanza al Mundial 2026

Argelia avanza al Mundial 2026

SLP

AP

Se clasifica de la mano de Riyad Mahrez por primera vez desde 2014

SL inicia con cuatro oros en Paralimpiada
SL inicia con cuatro oros en Paralimpiada

SL inicia con cuatro oros en Paralimpiada

SLP

Romario Ventura

Complicado inicio de Cordero en carrera
Complicado inicio de Cordero en carrera

Complicado inicio de Cordero en carrera

SLP

Romario Ventura

Sufre la ruptura de un rin, pero mantiene viva la defensa del título Panamericano