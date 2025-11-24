Convocan al Tercer Campeonato de Pista y Campo en la UDU

La Asociación de Atletismo del Estado de San Luis Potosí A.C., en coordinación con la Liga de Atletismo de Pista y Campo, anunció la realización del III Campeonato de Pista y Campo “Juntos por el Atletismo en San Luis Potosí”, correspondiente a la temporada 2025-2026.

El evento se llevará a cabo el sábado 6 de diciembre de 2025, a partir de las 8:00 a.m., en la Pista de la Unidad Deportiva Universitaria (UDU), ubicada en Av. Colorines, entre B. Anaya y la carretera a México.

La convocatoria está dirigida a instituciones educativas, clubes deportivos, clubes atléticos y atletas libres, quienes podrán competir en ramas femenil y varonil dentro de un amplio programa de pruebas que abarcan categorías desde preescolar hasta la división abierta, además de pruebas para atletas con discapacidad.

Se entregarán medallas a los tres primeros lugares de cada prueba y categoría. En las pruebas para deportistas con discapacidad, la premiación será general, sin distinción de clasificación.

Cada atleta podrá participar en dos pruebas individuales; para pruebas adicionales se solicitará un donativo de $20 pesos por prueba. Las inscripción tendrá un costo de 120 pesos por atleta (hasta el 4 de diciembre a las 20:00 horas). La inscripción en el día del evento tendrá un costo de 140 pesos. Registro vía correo electrónico: ligadeatletismoslp@gmail.com . El donativo se entregará en efectivo al recibir los números de competencia.

El campeonato se regirá bajo las normas de la Federación Mundo de Atletismo en México A.C.. Los jueces serán designados por el comité organizador. Se recuerda que las y los participantes compiten bajo su propio riesgo deportivo.

El evento contempla pruebas como velocidad, medio fondo, vallas, salto de longitud, salto alto, impulso de bala, lanzamiento de disco, jabalina, martillo y pruebas adaptadas. Las categorías incluyen: Pre infantil, infantil especial, infantil A y menor; Sub 16, Sub 18, Sub 20 y Abierta; Categorías de discapacidad (primaria, secundaria y silla de ruedas).