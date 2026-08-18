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Convocan al Torneo de Squash de la Fenapo

Por Romario Ventura

Agosto 18, 2026 03:00 a.m.
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Convocan al Torneo de Squash de la Fenapo
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      Como parte de las actividades deportivas de la Feria Nacional Potosina (FENAPO) 2026, el Club 2000 Deportivo llevará a cabo su tradicional Torneo Nacional de Squash FENAPO 2026, competencia que se desarrollará del 21 al 23 de agosto y que reunirá a exponentes de diferentes categorías.

      El certamen busca convertirse nuevamente en uno de los eventos destacados del calendario deportivo de la FENAPO, con la participación de jugadores en distintas divisiones y modalidades. De acuerdo con la convocatoria, las categorías contempladas serán 2ª, 3ª y 4ª Fuerza, Sub-15 Femenil y Varonil, Sub-11 Femenil y Varonil, Femenil Abierta y Máster B.

      Uno de los atractivos de la competencia será que los participantes podrán tomar parte también en la categoría de Dobles Abierta, bajo el sistema de doble eliminación, de acuerdo con lo establecido en la convocatoria.

      El costo de inscripción para las categorías Sub-11 Varonil y Femenil será de 400 pesos, mientras que para las demás categorías tendrá un costo de 700 pesos. La inscripción incluye la playera oficial del torneo.

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      Los primeros lugares de cada categoría recibirán reconocimiento, con raqueta y trofeo para el campeón, maletero y trofeo para el segundo lugar, además de trofeo para el tercer puesto.

      El torneo tendrá como escenario las instalaciones del Club 2000 Deportivo, donde durante tres días se desarrollarán los encuentros correspondientes a las diferentes categorías.

      La organización puso a disposición de los interesados los informes con el profesor Abel Hernández López, al teléfono 44 42 01 60 58, quien brindará información relacionada con el proceso de inscripción y participación.

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