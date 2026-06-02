Raúl Orvañanos pide a Guillermo Ochoa como titular en el Mundial

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 2 (EL UNIVERSAL).- A pocos días del

de la

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en laante Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, el entorno del futbol nacional ya debate cuál debe ser la alineación ideal del Tricolor para iniciar el torneo.Tras darse a conocer lade, los análisis y propuestas sobre else han convertido en un tema recurrente en distintos espacios deportivos, donde la afición y los especialistas coinciden en que aún existen dudas importantes en algunas posiciones clave.Una de las más discutidas es la. Aunque en un principio parecía que, de Chivas, tenía encaminada la titularidad, la reciente presencia deha reavivado el debate, colocando al experimentado guardameta como una opción sólida gracias a su trayectoria en mundiales.Esta postura es compartida por, comentarista de, quien se mostró a favor de que Ochoa sea el arquero titular. El analista argumentó que su preferencia radica en ladel veterano portero, especialmente ante losque, a su juicio, ha mostrado Rangel durante su proceso de preparación, factores que podrían resultar determinantes en una competencia de alto nivel como el Mundial."Yo sí pondría aes muy buen arquero, pero lo he visto cometeren el torneo y en el último juego. No tuvo autoridad, Ochoa hizo unael sábado", mencionó.