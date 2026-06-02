Director de ENCB del IPN y SEP mantienen reunión de trabajo

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El director de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) del Instituto Politécnico Nacional (IPN),

, informó que sostuvo una

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con el, en la cual abordaron diferentes puntos planteados por laestudiantil en paro y se acordó una nueva mesa de negociación para esta semana.A través de una la, Luna Romero indicó que el encuentro permitió avanzar en temas considerados prioritarios para, docentes y trabajadores del IPN, y adelantó que el próximo miércoles autoridades federales presentarán una propuesta por escrito con respuestas concretas a las demandas planteadas por el"Existe eldelde llevar un documento más resumido, muy concreto, con los puntos resolutivos para la", comentó.Uno de los principales acuerdos discutidos, dijo, fue la elaboración de unque garantice lacontra el estudiantado, maestros y personal de apoyo que hayan participado en el"Es asegurarles a nuestros, a nuestros, incluso personal PAE, que no va a existir ningún tipo de represalias,", afirmó.Otro de los temas centrales fue la exigencia de extinguir el patronato, una de las principales demandas de losmovilizados.El director indicó que se solicitó unpor las autoridades correspondientes que dé certeza acerca del proceso de desaparición de dicho organismo y permita avanzar en la formalización de uncon la Fundación Politécnico.también dio a conocer que durante la reunión se abordaron cambios recientes en la estructura administrativa del IPN, entre ellos lade lay de funcionarios vinculados con áreas financieras y presupuestales.A su juicio, estas modificaciones reflejan la intención de impulsar undedentro de laRespecto a laque enfrenta la ENCB, el directivo aseguró que ha mantenidocon funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, particularmente con la economista, integrante de la Subsecretaría de Ingresos.Detalló que se han hecho al menos dospara analizar lasde la escuela yque permitan atender carencias en laboratorios, materiales y actividades académicas."Vamos poren función delque requiere Ciencias Biológicas para seguir operando y no seguir castigando a nuestros docentes y a nuestroscon", sostuvo.Asimismo, señaló que se pidió unaalpor el director general del IPN,, relacionado con lasdel Instituto.Según Luna Romero, Delgado Carrilo se comprometió a emitir unaa dicha solicitud.Entre los asuntos pendientes también figura ladel Instituto Politécnico Nacional y la construcción depara integrar una terna surgida de la propiapolitécnica para laEl director llamó ay trabajadores a analizar el documento que será presentado por la SEP y reiteró que sues acompañar las demandas de la"Vamos avanzando, a lo mejor un poquito lento, pero con paso firme", expresó.Por su parte, representantes estudiantiles señalaron que lamostrada por las autoridades deberá traducirse eny advirtieron que el contenido de laserá evaluado por laantes de definir los siguientes pasos delLosindicaron que lapara esta semana será determinante para conocer si existenal pliego petitorio y para definir la continuidad de las movilizaciones dentro de la ENCB y del IPN.