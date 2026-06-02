Encuentro México-España impulsa proyectos de inversión española

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A pesar de los desencuentros que tuvieron

en el

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, inversionistas españoles visitaron México con la finalidad de aumentar sus proyectos de inversión en territorio mexicano.El presidente de la Cámara Española en México,, afirmó que la firma delcon el que se actualizó elaumentó la confianza de los inversionistas españoles en México.Ena la salida de la reunión con el secretario de Economía,, y en el marco del, Basagoiti dijo que en una reciente encuesta se observó que "más del 60% (de) aspiran durante 2026 a incrementar su facturación, inversión y creación de empleo".Agregó que "lase ha mantenido en cualquier circunstancia en México, pero si hay un mejor clima va a ser un impulso mayor para las inversiones. Y lasabe que en México tiene grandesen, industria, como todo el, como los temas alimentarios, como los temas de salud, como los temas de tecnología y esa es la apuesta que están haciendo".El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa de España,, dijo que quieren "seguir aumentando esa inversión bilateral y también el comercio entre nuestros países. Creo que ese objetivo de subir un 50% la inversión".Mientras que, en el "ámbito de comercio podemos incluso plantearnos un objetivo aún más ambicioso e intentar doblar el comercio entre nuestros países de aquí aporque si no nos ponemos este tipo de ambiciones que tendremos que aterrizar en entregables concretos y eso vamos a hacer en los meses venideros, pues no conseguiremos avanzar".Cuerpo añadió: "Las empresas es lo que nos dicen. Señalaba antes en mi intervención,señalan que están contentas con su presencia, las que ya han invertido aquí en México. Más del 50% ya prevéaquí, sus inversiones.Señaló que lo anterior "da fe de que efectivamente no solo la relación es estrecha, sino que las perspectivas para lasde su futuro negocio en México son buenas. Por lo tanto, vemos no solo que esesea muy elevado,, sino que vapese al complejo contexto internacional".El secretario de Economía,, afirmó que harán "unapara aterrizar los acuerdos a los que se han llegado, particularmente con la. España tiene un rol muy importante en ello. Es el segundo inversionista extranjero en México. Los números nos dicen que esto va a seguir".En conferencia de prensa, al término del, el funcionario mexicano se refirió a lo dicho por Cuerpo, "podemos duplicar el comercio y lade aquí a. Bueno, te acepto el reto, es mucho trabajo, pero lo hacemos. Yo había dicho 50%, dice 200%, bueno, ok. Nos vamos a 200%, lo cual te dice el tamaño del reto y la ambición que tenemos de aumentar nuestro flujo de comercio e inversión".Al salir de la reunión entre Ebrard y empresarios españoles, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE),, dijo que "hay una gran comitiva deque tienen laen México".Explicó que con lacon lase abrenpara nuestro país, en el, y el incremento deen México y viceversa."En la reunión la presidenta habló delesta apertura para la, la, cambios que no existían antes y que esto facilita los proyectos de inversión", ello porque durante la reunión entre Ebrad y los españoles hubo un enlace por videollamada con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.Añadió que "elles ayuda a entender lade nuestro país y alineados con eso tienen la".