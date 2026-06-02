Lanzan llamado tras privación de la libertad de la periodista

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Alianza de Medios Mx

, una asociación civil sin fines de lucro integrada por representantes de medios de comunicación mexicanos, realizó unpara visibilizar la

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de la periodista Roxana Guzmán Ramírez de Veracruz.A través de una de sus notas, informó que este, ladel portal elfuepor personas armadas sin identificar en el municipio de Nanchital.En, se compartió un presuntodel momento en el que unen su domicilio.En las imágenes se observa acony contirar la puerta de acceso de la vivienda.Trasa losLainformó que se inició unaluego de difundirse acusaciones delcontra la periodista.Mencionaron querealizan actos de investigación para esclarecer los hechos, localizar a la víctima y determinar la identidad de quien o quienes resulten responsables.Además, se montó unpara dar con lade