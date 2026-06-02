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Lanzan llamado tras privación de la libertad de la periodista

La Fiscalía General del Estado abrió carpeta de investigación y realiza operativo para localizar a la víctima.

Por El Universal

Junio 02, 2026 04:38 p.m.
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Lanzan llamado tras privación de la libertad de la periodista
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      llamado para visibilizar la

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      privación de libertad de la periodista Roxana Guzmán Ramírez de Veracruz.
      A través de una de sus notas, informó que este martes 2 de junio, la directora del portal el Pulso Informativo del Sureste fue extraída de su domicilio por personas armadas sin identificar en el municipio de Nanchital.
      En redes sociales, se compartió un presunto video del momento en el que un grupo ingresó a la fuerza en su domicilio.
      En las imágenes se observa a dos hombres con capuchas y con armas largas tirar la puerta de acceso de la vivienda.
      Tras ingresar, sometieron a los residentes.
      La Fiscalía General del Estado informó que se inició una carpeta de investigación luego de difundirse acusaciones del secuestro contra la periodista.
      Mencionaron que Fiscales, Peritos y Policías Ministeriales realizan actos de investigación para esclarecer los hechos, localizar a la víctima y determinar la identidad de quien o quienes resulten responsables.
      Además, se montó un operativo de búsqueda para dar con la directora de Pulso Informativo del Sureste.

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