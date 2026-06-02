Madres buscadoras irrumpen en Congreso de Sinaloa

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CULIACÁN, Sin., junio 2 (EL UNIVERSAL).-

de familiares que han sido víctimas de desapariciones por elementos policiacos, interrumpieron la sesión del

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para exigir la destitución de funcionarios que los amenazan y les dan malos tratos y se evalúe el trabajo de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.Concon las fotos y nombres de sus seres queridos que se encuentra en calidad de desaparecidos, las activistas del colectivo "Madres en Lucha por tu Regreso a Casa, se apostaron en el salón de sesiones e interrumpieron el desarrollo de la sesión, en demanda de ser escuchadas.En coro, las manifestantes se quejaron de ser víctimas de, por parte de la Subsecretaria de Derechos Humanos,, por lo que demandaron suSobre la actuación de la titular de la Comisionada Estatal de Búsqueda de Personas,, solicitaron que se haga una revisión a sus actuaciones, ya que es inadmisibles que activistas tengan que botear para obtener dinero que les permita salir a localizar a sus seres queridos., líder de esta agrupación, se dolió que, a más de cinco años de la, Cesar Ernesto, no se tenga una respuesta sobre su paradero, cuando se tienen evidencias que fueen Culiacán.Ante sus reclamos airados, los miembros de lade la LXV Legislatura, atendieron a las buscadoras en un salón adjunto para escuchar sus peticiones, sobre todo en los temas de las investigaciones de los desaparecidos y las actuaciones de funcionarios estatales.