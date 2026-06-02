Jiménez no descarta regresar al América tras su paso por Europa

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Con cada temporada en Europa,

reafirma su lugar como uno de los

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en el extranjero, destacando constantemente por suen las ligas más competitivas del mundo.El delantero nacional se ha consolidado como uno de los pocos mexicanos que se mantienen vigentes en el, una de las competencias más exigentes del planeta, donde ha logrado hacerse de un nombre gracias a suTras su etapa con el, equipo con el que consiguió hacerse presente en el marcador en diversas ocasiones, y con la mirada puesta en lo que podría ser sucon la Selección Mexicana, una nueva ilusión ha comenzado a crecer entre los aficionados: su posiblepara vestir nuevamente la camiseta del América, club donde inició su carrera.A pesar de contar con opciones para continuar su trayectoria en Europa, Jiménez habló recientemente sobre la posibilidad de volver a México y, en, dejó en claro que mantiene la puerta abierta para un eventual, alimentando así laazulcrema."Ahora estoy enfocado en tener una. Nunca he cerrado la puerta para regresar al América y sería algo bonito", mencionó en la charla. Las palabras de nueva cuenta hicieron de los usuarios pusieran en la mesa esa posibilidad.