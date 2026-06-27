Cordero, por la victoria en territorio hidrocálido

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El piloto potosino Ricardo Cordero continúa con su intensa agenda dentro del automovilismo y este fin de semana tomará parte en la octava edición del Rally La Congoja, segunda fecha del Campeonato de Rallismo del Occidente, que se disputará en Aguascalientes y servirá como preparación para su próximo compromiso internacional en Colorado, Estados Unidos, durante el mes de julio.

Cordero regresa a los caminos hidrocálidos luego de haber iniciado la temporada con un destacado desempeño, al conquistar el primer lugar general en el Campeonato Nacional de Rallies, resultado que lo consolidó como uno de los principales referentes del rallismo mexicano.

El experimentado piloto señaló que competir nuevamente en Aguascalientes representa un reto especial, debido a las características del recorrido y al respaldo que siempre recibe por parte de la afición local.

"Siempre es emocionante correr en Aguascalientes, es de los rallies que disfruto mucho competir y ahora que regresamos será muy emocionante volver a un lugar en donde la gente siempre nos recibe con mucho cariño, La Congoja. Será un rally de velocidad en donde los caminos en su totalidad son de asfalto y eso le agrega adrenalina a esta competencia", comentó.

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Ricardo Cordero adelantó que para esta competencia volverá a conducir el Mitsubishi, con el objetivo de poner a prueba el vehículo y afinar detalles técnicos de cara a los próximos compromisos de la temporada.

"Correremos en esta ocasión en el Mitsubishi, esto servirá para probar el auto, después de la última competencia del año pasado donde no quedé muy satisfecho. Estoy agradecido como siempre con mi equipo 399 Tactical GHR Motorsport, así como con mi ingeniero, que se enfocó en el Mitsu para tenerlo listo para este rally", añadió el piloto potosino.

La octava edición del Rally La Congoja se celebrará este sábado 27 de junio y comprenderá un recorrido total de 105 kilómetros, distribuidos en seis tramos cronometrados, donde se darán cita algunos de los mejores pilotos de la región.