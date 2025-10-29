logo pulso
Cormac destaca en Metas Volantes

Equipo Canel’s-Java mantiene el paso en la cuarta etapa de la Vuelta a Guatemala

Por Romario Ventura

Octubre 29, 2025 03:00 a.m.
A
Cormac destaca en Metas Volantes

Tras un recorrido total de 458.6 kilómetros acumulados, el equipo Canel’s-Java completó la cuarta etapa de la 64 Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala, disputada este martes entre Ciudad Vieja, Sacatepéquez, y Coatepeque, Quetzaltenango, con una distancia de 191.6 kilómetros, la más extensa de la competencia hasta el momento.

En esta exigente jornada, que reunió a 133 ciclistas, el desgaste físico comenzó a hacerse notar, pero los representantes de Canel’s-Java mantuvieron su esfuerzo constante, destacando en algunos tramos con intentos de fuga y presencia en los diferentes puntos de competencia.

La etapa presentó tres metas volantes: la primera en el kilómetro 63.3, disputada en Santa Lucía Cotzumalguapa (Escuintla) y ganada por Cormac, quien sumó cinco puntos más para la clasificación de esta categoría; la segunda en el kilómetro 117, en San Antonio (Suchitepéquez), y la tercera en el kilómetro 151.2, en Las Palmas (Retalhuleu). Además, se corrieron dos premios de montaña, ubicados en los kilómetros 131 y 175.2.

El calor intenso fue un factor determinante a lo largo del recorrido, poniendo a prueba tanto la condición física como la fortaleza mental de los corredores, que continúan adaptándose a las duras condiciones del terreno guatemalteco. En cuanto a resultados, el mejor ubicado del conjunto fue Sebastián Brenes, quien finalizó la etapa en la posición 13, seguido por Heiner Parra (20°), Ángel Gil (29°), Cormac (74°), Ignacio Prado (77°) y Owen (82°).

Después de cuatro etapas, en la clasificación general individual, Heiner Parra ocupa el puesto 24, y Ángel Gil el 25, ambos a 7 minutos y 40 segundos del líder. Más atrás se encuentran Prado (69°), Owen (75°), Brenes (79°) y Cormac (90°). En la clasificación por equipos, Canel’s-Java se mantiene en el décimo lugar, a 44 minutos y 56 segundos del primer puesto.

En la tabla de Metas Volantes, Cormac continúa entre los protagonistas con la tercera posición, mientras que Prado es octavo, Brenes noveno y Owen decimoquinto, demostrando la constancia y el trabajo colectivo del equipo mexicano que sigue firme en su objetivo de cerrar con fuerza las etapas restantes.

