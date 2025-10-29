logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ENTUSIASTAS!

Fotogalería

¡ENTUSIASTAS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Choque en Valle Dorado deja sólo daños materiales

Por Redacción

Octubre 29, 2025 03:00 a.m.
A
Choque en Valle Dorado deja sólo daños materiales

Daños de consideración se registraron en un accidente vial en la colonia Valle Dorado, en donde impactaron dos automóviles luego de que uno se le atravesara al otro, en este caso no se registraron lesionados.

El percance tuvo lugar cerca de las 17:30 horas de este martes en las calles de Topacio y Alejandrina de la mencionada colonia, en donde los carros participantes fueron un Seat y un Chevrolert Aveo, los dos en color negro.

Según los hechos, el Aveo se atravesó en ese cruce y fue impactado en la salpicadera izquierda del otro auto, sin que el conductor pudiera hacer algo para evitar el hecho.

Posteriormente, elementos de la Policía Vial Municipal llegaron a tomar conocimiento del caso y los vehículos fueron retirados con grúas en esperaba que los conductores pudieran llegar a un acuerdo respecto a los daños, por suerte en este caso no hubo personas lesionadas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Impactan dos vehículos en avenida Gálvez
Impactan dos vehículos en avenida Gálvez

Impactan dos vehículos en avenida Gálvez

SLP

Redacción

Operativos de la GCE arrojan 34 infractores
Operativos de la GCE arrojan 34 infractores

Operativos de la GCE arrojan 34 infractores

SLP

Redacción

Ciclista es ejecutado en la avenida Juárez
Ciclista es ejecutado en la avenida Juárez

Ciclista es ejecutado en la avenida Juárez

SLP

Redacción

Hampones en moto le dispararon en la Col. Santuario y se dieron a la fuga

Por golpear a familiares, encierran individuos
Por golpear a familiares, encierran individuos

Por golpear a familiares, encierran individuos

SLP

Redacción