Choque en Valle Dorado deja sólo daños materiales

Daños de consideración se registraron en un accidente vial en la colonia Valle Dorado, en donde impactaron dos automóviles luego de que uno se le atravesara al otro, en este caso no se registraron lesionados.

El percance tuvo lugar cerca de las 17:30 horas de este martes en las calles de Topacio y Alejandrina de la mencionada colonia, en donde los carros participantes fueron un Seat y un Chevrolert Aveo, los dos en color negro.

Según los hechos, el Aveo se atravesó en ese cruce y fue impactado en la salpicadera izquierda del otro auto, sin que el conductor pudiera hacer algo para evitar el hecho.

Posteriormente, elementos de la Policía Vial Municipal llegaron a tomar conocimiento del caso y los vehículos fueron retirados con grúas en esperaba que los conductores pudieran llegar a un acuerdo respecto a los daños, por suerte en este caso no hubo personas lesionadas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí