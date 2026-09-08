Correrá Lawson GP de Madrid con RB
El piloto neozelandés suple la baja del lesionado Isack Hadjar
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
MADRID.- Por tercera carrera consecutiva, Liam Lawson se unirá a Max Verstappen como piloto de Red Bull mientras Isack Hadjar se recupera de una fractura de muñeca, anunció el lunes el equipo de Fórmula 1.
Hadjar se lesionó durante el receso de verano y todavía no se ha recuperado por completo, lo que llevó a Red Bull a permitir que Lawson conduzca en el Gran Premio de Madrid esta semana.
"La recuperación de Isack sigue avanzando de manera positiva. Aunque no está listo para volver al cockpit, estará en Madrid apoyando al equipo", indicó Red Bull en un comunicado.
Lawson está teniendo su temporada más sólida en la F1 y marcha noveno en la clasificación, un puesto por detrás de Hadjar. Eso ha contribuido al regreso del neozelandés a Red Bull, de donde fue apartado tras apenas dos carreras en 2025. "Todos en Oracle Red Bull Racing esperan con ganas darle la bienvenida a Isack de vuelta al volante muy pronto", añadió el equipo. Después del GP de Madrid, la serie se traslada a Azerbaiyán el 26 de septiembre.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Detienen a Bernie Ecclestone
El exjefe de la Fórmula 1 Bernie Ecclestone fue detenido en un aeropuerto portugués el lunes —y liberado horas después— por posesión de un arma de fuego.
no te pierdas estas noticias
Cerúndolo cayó en octavos del US Open ante Blockx con dolor
AP
Blockx superó 14 de 17 bolas de quiebre y fue el primer belga en cuartos del US Open.
Nick Pivetta regresa y Padres San Diego vencen a Nacionales 3-2
AP
Los Padres se mantienen a medio juego de Arizona por el último comodín de la Liga Nacional tras vencer a Nacionales.
Red Bull mantiene a Lawson para el GP de Madrid mientras Hadjar se recupera
AP
Isack Hadjar continúa su recuperación de fractura de muñeca y apoyará al equipo en Madrid.