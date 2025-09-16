logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ROCÍO PREPARA SU BODA CON JOHAN WERGE

Fotogalería

ROCÍO PREPARA SU BODA CON JOHAN WERGE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Correrá mexicano en NASCAR Cup

El piloto mexicano Daniel Suárez está cerca de tener un asiento con nueva escudería

Por El Universal

Septiembre 16, 2025 03:00 a.m.
A
Correrá mexicano en NASCAR Cup

CIUDAD DE MÉXICO.- En 2026, la representación mexicana está garantizada en las máximas categorías del automovilismo. Recién se dio a conocer el regreso de Sergio Pérez a la Fórmula Uno, con Cadillac; Patricio O’Ward se mantendrá en la IndyCar y en la NASCAR Cup Series, Daniel Suárez está a nada de concretar su incorporación a un nuevo equipo.

Luego de que anunciara su salida de Trackhouse Racing, había mucha incertidumbre sobre su futuro. Sin embargo, reveló que está a detalles de tener una nueva escuadra. “Estamos muy cerca. En las próximas semanas, ojalá que se pueda cerrar, y espero que este mes podamos tener novedades para todos ustedes”, comentó.

Este año ha sido bastante difícil para el piloto regiomontano, sobre todo luego de la noticia de que se quedaría sin asiento. Daniel admitió que no saber qué pasaría con su carrera le cobró factura.

“Definitivamente, [afectó] un poco, pero esta decisión ya se había tomado muchos meses antes de que se hiciera oficial, porque yo tenía otros planes y el equipo tenía los suyos. Esa es una de las razones por la cuales ha sido un año un poco difícil, porque han habido muchas distracciones y muchas otras cosas a las cuales se ha tenido que poner enfoque”, agregó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Suárez se sinceró y calificó este año como uno de los peores, en cuanto a resultados se refiere. No obstante, pese a que se quedó a segundos de meterse a los Playoffs, le gustaría despedirse de la temporada con un triunfo.

“Este año ha sido uno de los peores en mi carrera, pero no como piloto, sino por los resultados. No hemos tenido buena velocidad”, finalizó Suárez.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Cesa Moenchengladbach a su director técnico
Cesa Moenchengladbach a su director técnico

Cesa Moenchengladbach a su director técnico

SLP

AP

Segunda victoria de Águilas en basquetbol
Segunda victoria de Águilas en basquetbol

Segunda victoria de Águilas en basquetbol

SLP

Romario Ventura

Derrotan Orioles 4-1 a Medias Blancas
Derrotan Orioles 4-1 a Medias Blancas

Derrotan Orioles 4-1 a Medias Blancas

SLP

AP

Potosino bicampeón con Diablos Rojos
Potosino bicampeón con Diablos Rojos

Potosino bicampeón con Diablos Rojos

SLP

Romario Ventura

Moisés “Mollete” Gutiérrez se corona por segunda ocasión en la Liga Mexicana