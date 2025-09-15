logo pulso
Cowboys ganan en tiempo extra

Por AP

Septiembre 15, 2025 03:00 a.m.
A
Cowboys ganan en tiempo extra

ARLINGTON.- Brandon Aubrey pateó un gol de campo de 46 yardas en la última jugada del tiempo extra después de que pateó otro de 64 yardas para empatar el marcador al final del tiempo reglamentario, y los Cowboys de Dallas vencieron el domingo 40-37 a los Giants de Nueva Yor.

Fue un emocionante duelo entre los quarterbacks Dak Prescott y Russell Wilson.

Los Cowboys (1-1) extendieron su racha ganadora contra los Giants, sus rivales de la NFC Este, a nueve juegos, la racha activa más larga en la NFL entre oponentes de división. Prescott venció a los Giants (0-2) por decimocuarta vez consecutiva desde que perdió sus primeros dos duelos como titular contra ellos como novato en 2016.

El tiempo extra estuvo a punto de terminar sin anotaciones después de que los equipos combinaron cinco touchdowns para tomar la delantera en los últimos 12 minutos del cuarto periodo.

Eso incluyó un touchdown de Prescott y Wilson para tomar la delantera en el último minuto antes de que Prescott llevara a los Cowboys lo suficientemente lejos para el gol de campo de empate de Aubrey en la última jugada del tiempo reglamentario.

